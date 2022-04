Gehörlose Ukraine-Flüchtlinge kommen im Pfalzinstitut Frankenthal unter

Ukraine-Flüchtlinge in Ludwigshafen

Die Stadt Ludwigshafen hat inzwischen 420 Geflüchtete aus der Ukraine registriert, das sind etwa 170 mehr als in der Vorwoche. Nach Angaben der Verwaltung kamen bisher alle in städtischen oder privaten Wohnungen unter. Acht Geflüchtete hätten die ersten Mietverträge in Ludwigshafen unterschrieben, so die Sozialdezernentin Beate Steeg. Vom Land seien innerhalb einer Woche sechs weitere Geflüchtete zugewiesen worden. Die Dezernentin geht davon aus, dass die Zuweisungszahlen deutlich steigen werden.