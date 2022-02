Auswirkungen Russland-Ukraine-Krise auf Export aus der Pfalz

Der Russland-Ukraine-Konflikt hat bisher keine wesentlichen Auswirkungen auf die exportorientierten Unternehmen in der Pfalz. Nach Angaben des Außenwirtschafts-Experten der IHK für die Pfalz werden vereinbarte Geschäfte der Betriebe mit den beiden Ländern noch abgewickelt. Allerdings planen pfälzische Unternehmen wegen der Krisensituation keine Ausweitung ihrer Geschäftsbeziehungen mit Russland und der Ukraine, sagte IHK-Experte Volker Scherer dem SWR. Damit sei der positive Trend der letzten Jahre bei den pfälzischen Exporten in die zwei Länder gestoppt. 40 pfälzische Betriebe, darunter auch viele mittelständische, liefern Industrie-, Maschinenbau- und Chemieprodukte in die Ukraine, 100 Pfälzer Unternehmen die gleichen Güter nach Russland. Die landesweiten Exporte in die Ukraine betrugen laut IHK im letzten Jahr bis einschließlich November 35 Millionen, die nach Russland 764 Millionen Euro.