Pfälzer Leberwurst ist auf dem Weg zu Ukraine-Botschafter Melnyk

Ein Metzger aus Herxheim bei Landau hat versucht, einen diplomatischen Konflikt zwischen Deutschland und der Ukraine mit Wurst zu lösen. Mit ungeahnten Folgen.

Das Telefon klingelt, das Postfach ist voll, und auch in den sozialen Medien kommt eine Nachricht nach der anderen rein: Seit Metzgermeister Walter Adam aus Herxheim bei Landau die Idee hatte, ein Leberwurst-Paket in die Ukrainische Botschaft nach Berlin zu schicken, ist bei ihm die Hölle los. Was ihn besonders freut: Die Reaktionen sind durchweg positiv.

Metzgermeister Walter Adam aus Herxheim im Landkreis Südliche Weinstraße SWR

Die Geschichte begann, als der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk Bundeskanzler Olaf Scholz als beleidigte Leberwurst bezeichnet hat. Das konnte der Südpfälzer Metzger nicht auf seiner hausgemachten Leberwurst sitzen lassen.

"Eine Pfälzer Leberwurst ist nicht beleidigt"

In einem Interview mit der Zeitung "Die Rheinpfalz" und in einem Beitrag für die SWR Landesschau Rheinland-Pfalz hatte Walter Adam angekündigt, dem Botschafter der Ukraine ein Geschenkpaket mit seiner selbst geräucherten Leberwurst zu schicken.

Die Reaktion des ukrainischen Politikers Andrij Melnyk folgte prompt via Twitter. Dort schrieb der Botschafter am Samstag: "Lieber Metzgermeister Walter Adam aus Herxheim! Meine Frau und ich freuen uns so sehr auf Ihre hausgemachte Pfälzer Leberwurst. Lecker, lecker. Und wir laden Sie herzlich ein nach Berlin und in die Ukraine"

Die Wurst fährt schonmal vor

Walter Adam freut sich über die Einladung in die ukrainische Botschaft und die freundliche Reaktion von Melnyk. Am Montag nimmt eine Kundin, die nach Berlin reist, das Wurst-Geschenk mit. Adam will noch einen persönlichen Brief für Andrij Melnyk beilegen.

Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Fabian Sommer

Sobald der Botschafter einen Termin vorschlage, wollen Walter Adam und seine Frau nach Berlin fahren. Uneins seien sie sich aber noch, ob sie mit dem Zug oder mit dem Auto fahren. Er selbst fahre ja nicht so gerne Zug, gesteht er. Und Fliegen komme für seine Frau nicht in Frage, wegen der hohen CO2-Emissionen.

Botschafter feiert die Presse in der Pfalz

Bereits vergangene Woche hatte Melnyk auf Twitter auf Interviews mit Walter Adam in der Rheinpfalz reagiert und diese dort positiv kommentiert: "Ich mag #LeberWurst!" Dabei hatte Adam in dem Gespräch mit der Zeitung eigentlich nur auf den Fachkräftemangel in seiner Branche aufmerksam machen wollen. Und sei dann auf die Sache mit der beleidigten Leberwurst angesprochen worden. Da habe er die Ehre der Pfälzer Spezialität natürlich verteidigt. So kam die Wurst ins Rollen - und auf den Weg nach Berlin.