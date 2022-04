per Mail teilen

Am Speyrer Dom gibt es wieder Uhu-Nachwuchs. Nach Angaben des Bistums Speyer sind Mitte März drei junge Uhus in einem Brutkästen am östlichen Turm des Doms geschlüpft. Der Nachwuchs habe bereits zeitweise das Nest verlassen, mindestens ein Uhu-Junges sei im Domgarten gesichtet worden. Der Vogel-Experte des Bistums Speyer weist Besucher des Domgartens darauf hin, Hunde dort anzuleinen und nicht zu versuchen den Uhu-Nachwuchs einzufangen. Die Tiere seien streng geschützt.