Neustadt: Wimmelbilder sollen im Pfälzerwald für Ordnung sorgen

Wo darf ich zelten? Wo lasse ich meinen Müll? Und: Gibt es eigentlich eine Nachtruhe im Wald? Wimmelbilder sollen nun im Pfälzerwald für ein besseres Miteinander sorgen.

Seit dem Wochenende stehen im Pfälzerwald zwei Hinweistafeln der besonderen Art: Wimmelbilder, die auf spielerische Art vermitteln sollen, wie man sich im Wald richtig verhält. Da geht es unter anderem darum, dass alle Besucher des Waldes aufeinander Rücksicht nehmen sollen, dass man gesperrte Wege besser meiden sollte und Hunde an die Leinde gehören. Das Forstamt Haardt räumt auf Anfrage der Vermeidung von Waldbränden die höchste Priorität ein. Entsprechend findet man auf der Infotafel eben auch den Hinweis, dass im Wald nicht geraucht werden darf.

Eine Beispielszene aus der Wimmelbild-Infotafel Forstamt Haardt

Insgesamt 19 Kernbotschaften finden sich auf dem Wimmelbild, dazu viele kleine Details zu Pfälzer Eigenheiten, aber auch Ausflusgziele und Landmarken.

"UFFBASSE"-Infotafel hat 15.000 Euro gekostet

Die "UFFBASSE"-Kampagne ist im vergangenen Jahr gestartet, als gemeinsames Projekt von Landesforsten Rheinland-Pfalz und der Pfalz-Touristik. Bislang war sie allerdings nach Angaben der Initiatoren vor allem online sichtbar, beispielsweise in Form diverser Videoclips mit dem Deidesheimer Comedian Tim Poschmann. Nun wurden die ersten beiden ganz klassisch analogen Infotafeln aufgestellt. Die eine steht am Wanderparkplatz "Drei Eichen" in Bad Dürkheim und die andere am Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz. 15.000 Euro sind nach Angaben der Pfalz-Touristik bislang in das Projekt investiert worden. Weitere Infotafeln sollen folgen.