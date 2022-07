Gräben in der Pfalz laufen über

In der Vorderpfalz stehen derzeit viele Gemüsefelder und Weinberge unter Wasser. Offenbar ist aber nicht nur der starke Regen der Grund.

In der Vorderpfalz waren in den vergangenen Tagen rekordverdächtige Regenmengen gefallen. Die Wetterstation Bad Dürkheim meldet 204 Millimeter Niederschlag im Juni. Das ist dreimal so viel wie im langjährigen Durchschnitt. An vielen Stellen fließt das Wasser derzeit nicht ab. Das liegt nach Angaben des Bauern und Winzerverbandes aber auch an dem schlecht gepflegten Grabensystem.

Wasser fließt nicht mehr ab: Graben bei Bad Dürkheim SWR

Äcker zu nass für Traktoren

Die Äcker und Weinberge sind nicht mehr befahrbar, denn die Maschinen sinken tief im Schlamm ein, heißt es vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd. Gemüse kann zur Zeit an vielen Stellen nicht geerntet werden. Die Saisonarbeiter haben nichts zu tun.

Hier kommt kein Traktor mehr auf die Felder - Straße zwischen Dackenheim und Freinsheim SWR

Desweiteren kann kein Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden. Das wäre aber nötig, denn wegen des feucht-schwülen Wetters droht Pilzbefall, so die Landwirte.

Gräben seit Jahren nicht ausreichend gepflegt

Im Sommer 2016 gab es das schon mal, sagt der Bauern- und Winzerverband. Damals stand eine noch viel größere Fläche unter Wasser. Der Verband hatte damals gefordert, dass die Entwässerungsgräben besser in Stand gehalten werden, damit das Wasser zügig abfließen kann. Dieses Problem sei aber nicht gelöst worden, beklagt der Bauern- und Winzerverband.

Zweckverband weist Kritik zurück

Der Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach in Lambsheim (Rhein-Pfalz-Kreis) ist für die Pflege der Gräben und Bäche in der Vorderpfalz zuständig. Dessen Geschäftsführer weist die Kritik zurück. Man tue was man kann und darf, heißt es da.

Artenschutz erschwert Grabenpflege

Man müsste alle 14 Tage mit der Mähmaschine durch die Gräben fahren und das Schilf und anderen Bewuchs beseitigen. Doch das sei im Frühjahr und Sommer nicht erlaubt: Vögel brüten in den Gräben. Eidechsen, Schlangen, Frösche und kleine Säugetiere, wie zum Beispiel Mäuse, haben dort ebenfalls ihre Heimat.

Es gibt also einen Interessenkonflikt zwischen den Landwirten und Winzern auf der einen - und dem Naturschutz auf der anderen Seite.