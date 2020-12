per Mail teilen

Die Polizei sucht nach zwei unbekannten Männern, die gestern am späten Nachmittag in Ludwigshafen einen 47-Jährigen überfallen und ausgeraubt haben. Der Mann hatte sich mit einer Internet-Bekanntschaft in der Nähe eine kleinen Parks verabredet. Bei dem Angriff der beiden wurde er leicht verletzt. Die Täter erbeuteten 100 Euro. Es wird ermittelt, ob ein Zusammenhang zwischen der Verabredung und dem Überfall besteht.