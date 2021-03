per Mail teilen

Nach dem Überfall auf ein Wettbüro in Haßloch am späten Freitagabend sucht die Polizei weiter nach Zeugen. Der Täter hatte mit einer Schusswaffe gedroht und mehrere hundert Euro erbeutet. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke, schwarze Adidas-Jogginghose und schwarze Schuhe und flüchtete zu Fuß in Richtung Haßlocher Ortsmitte.