Ein unbekannter Autofahrer ist in Ludwigshafen über den Fuß einer 16-Jährigen gefahren und abgehauen. Die Jugendliche lief am Donnerstag-Nachmittag über einen Zebrastreifen in der Karolina-Burger-Straße, als der PKW-Fahrer den Vorrang der Fußgängerin missachtete. Laut Polizei zogen mehrere Passanten die 16-Jährige noch von der Straße. Die Jugendliche wurde trotzdem an der linken Körperseite erfasst und das Auto überfuhr ihren Fuß. Die 16-Jährige zog sich Prellungen zu.