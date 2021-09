Beim sogenannten RhineCleanUp-Day am vergangenen Wochenende haben Ehrenamtliche in Ludwigshafen rund 200 Kilogramm Müll rund um die Parkinsel am Rhein gefischt.

Wie die Organisatoren mitteilten, sammelten sie unter anderem Bauschutt und E-Roller ein. Auch alte Windeln, Flaschen, medizinische Masken, Kondome und sogar Sperrmüll haben die ehrenamtlichen Müllsammler entdeckt. Sie waren am Samstag auf der Parkinsel in Ludwigshafen unterwegs - vom Parkplatz Pegeluhr bis zum Filmfestival. 700 Kippen eingesammelt Ein Helfer konzentrierte sich ganz allein auf Zigaretten-Kippen. Er sammelte über 700 Stück ein - danach "streikte der Rücken", wie Olaf Maurer von Cleanup-Palatina mitteilt. Weggeworfene Kippen direkt am Rhein. CleanUp Palatina Insgesamt waren in Ludwigshafen 12 freiwillige Helfer unterwegs, drei davon kamen aus dem Saarland angereist und gehörten zur dortigen Cleanup-Gruppe. Frankenthal: 500 Kilogramm Müll am Rhein eingesammelt Auch in Frankenthal waren Ehrenamtliche unterwegs. Hier wurden an einem Abschnitt von 3 Kilometern 500 Kilogramm Müll eingesammelt. Wie die Stadtverwaltung Frankenthal mitteilt waren 130 Helfer am Wochenende im Einsatz Sogar Elektro-Roller fischten die Ehrenamtlichen in Ludwigshafen aus dem Rhein. CleanUp Palatina Auch Müll aus dem Ahrtal eingesammelt Bundesweit zählten die Initiatoren der Aktion rund 40.000 freiwillige Helfer aus Deutschland und den Nachbarstaaten. Ziel des "RhineCleanUp" ist es, besonders den Rhein von der Quelle in der Schweiz bis zur Mündung in den Niederlanden von tonneweise Abfällen zu säubern. Auch Schwemmgut der Flutkatastrophe aus dem Ahrtal ist in diesem Jahr aufgesammelt worden.