Altrip ist bei Rheinhochwasser besonders gefährdet. Das zeigte sich zum Beispiel am Sportplatz der TuS. Große Teile des Geländes waren überflutet.

Schuld waren die Regenfälle in den vergangenen Wochen und Monaten: Ein Großteil der Sportplätze des TuS Altrip ist momentan nicht nutzbar. Das Vereinsgelände liegt unmittelbar am Rhein. Deswegen hatte der TuS schon in der Vergangenheit immer mal wieder Ärger gehabt, weil das Wasser nach starken Regenfällen auf dem Platz stand, so der Schatzmeister. So schlimm sei es aber noch nie gewesen: Von drei Plätzen seien zwei nicht mehr nutzbar.

Auf zwei Plätzen Rasen verfault

Betroffen seien vor allem die Fußballer - das sind rund die Hälfte der 850 Vereinsmitglieder. Etwa zwei Wochen lang stand nach Vereinsangaben das Wasser auf den beiden parallel zum Rhein liegenden Plätzen. Das Stadion liegt etwa einen Meter höher. Hier blieb der Rasen unbeschädigt.

Einmal Rasen abtragen und neu einsäen TuS Altrip

Rasen wird neu ausgesät

Der Rasen auf den anderen beiden Flächen, die lange überflutet waren, verfaulte. Er wird zur Zeit abgetragen und neu ausgesät. Die Kosten von rund 10.000 Euro trägt der TuS bislang selbst. Ende Oktober soll auf allen Plätzen wieder gespielt werden können.