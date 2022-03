Turmuhr der Stadtkirche in Annweiler leuchtet wieder

Das älteste Gebäude der Stadt hat seine Turmuhr wieder. Nach einem halben Jahr ist die Uhr an der Stadtkirche von Annweiler wieder in Betrieb – und zeigt ab Sonntag auch Nachtschwärmern wieder die Zeit an.

Große Freude in Annweiler: die Stadtkirche hat ihre Turmuhr wieder. Die Uhr wurde technisch überholt, die Beleuchtung repariert und die Zeiger vergoldet. Funktioniert jetzt wieder: die Kirchturm-Uhr der Stadtkirche. Stadt Annweiler "Wir sind total happy", sagt Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried (parteilos). Zehn Jahre lang war die Beleuchtung der Turmuhr defekt gewesen. Wer also im Dunkeln vorbei lief, konnte die Uhrzeit nicht erkennen. Außerdem habe es immer wieder technische Probleme mit der Uhr der Stadtkirche gegeben. Über Annweiler trhont die Kirchturmuhr. Stadt Annweiler Besondere Kirchturmuhr in Annweiler Die Uhr hat eine Besonderheit: an jeder Seite des Turmes hängt ein Zifferblatt. Zeiger und Zifferblätter waren im vergangenen Oktober abmontiert worden – in einer Höhe von 40 Metern. Montage-Arbeiten in 40 Metern Höhe. Stadt Annweiler Etwa 45.000 Euro hat die Instandsetzung der Uhr gekostet. Das Geld kommt nach Angaben der Stadt von der Kulturstiftung Annweiler und von Bürgern. Sonntag wird gefeiert Sonntagabend gibt es ein Fest auf dem Rathausplatz. Dann wird auch die Beleuchtung der Turmuhr angeknipst. Und dann können die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt auch wieder zu jeder Tages- und Nachtzeit nach oben schauen und die Zeit ablesen. Die Zeiger werden vergoldet. Stadt Annweiler Wie Stadtbürgermeister Seyfried sagt ist die Sanierung der Uhr nur der Anfang. Auch von Innen soll der Turm der Stadtkirche hergerichtet werden. Der Plan: Führungen ganz nach oben ins älteste Gebäude der Stadt zu ermöglichen – mit einem Blick auf Annweiler und den Pfälzer Wald.