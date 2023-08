per Mail teilen

Rund um und in Annweiler (Kreis Südliche Weinstraße) staut sich noch immer der Verkehr. Der Grund: Die Tunnel auf der B10 sind gesperrt. Dazu kam noch ein brennender Lastwagen auf der Umleitungsstrecke in Rinnthal.

Der Lkw war am Freitagmorgen auf der Landstraße 490 bei Rinnthal unterwegs, als die Ladefläche zu brennen anfing, so die Polizei in Annweiler. Der Laster hatte qualmenden Schutt von der Brandstelle des Holz- und Pelletbetriebs geladen, der sich beim Transport wieder entzündete. Die L490 wird als Umleitungsstrecke genutzt, da die Tunnel auf der B10 wegen eines technischen Defekts gesperrt sind.

Tunnel auf B10: Nicht Elektronik, sondern Computer defekt

Laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) gibt es Probleme mit der Hardware des Steuercomputers für die Tunnel-Elektronik. Ursprünglich war befürchtet worden, es handle sich um einen sehr aufwändig zu reparierenden Kabelschaden.

Die entsprechenden Ersatzteile zu beschaffen und einzubauen sowie einen Systemneustart und Sicherheitstestes durchzuführen wird laut LBM aber voraussichtlich das ganze Wochenende dauern.

B10 im Queichtal: Riesenstaus im Berufsverkehr

Im morgendlichen Berufsverkehr haben sich auf der B10 und der Umleitungsstrecke lange Staus gebildet, die anhielten auch nachdem die Umleitungsstrecke in Rinnthal am Vormittag wieder frei gegeben war. Die Polizei Annweiler rät dringend, die B10 zwischen Landau und Hinterweidenthal weiträumig zu umfahren.