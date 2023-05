Türkischer Fußballverein aus Frankenthal: "Politik gehört nicht auf den Platz"

Die Stichwahl in der Türkei spaltet auch die türkische Gemeinschaft in Deutschland. Ein türkischer Fußballverein in Frankenthal schafft es aber, politische Differenzen zu überbrücken.

Auch bei Vatanspor Frankenthal gibt es Erdogan-Fans und Erdogan-Gegner. Viele der türkischstämmigen Menschen hier, haben auch einen türkischen Pass. Die meisten von ihnen haben bei der Stichwahl ihre Stimme abgegeben. Aber obwohl sie politisch vollkommen unterschiedliche Meinungen haben, spielen sie hier in einer Mannschaft und verstehen sich blendend. Video herunterladen (80,2 MB | MP4) Ein Verein, zwei Meinungen "Wir reden einfach nicht darüber“, sagt Serdar Günaydin, Vorstandsmitglied von Vatanspor Frankenthal. "Was haben wir davon, wenn wir uns streiten? Wir sind hier, um zusammen Fußball zu spielen.“ Jeder habe das Recht auf seine eigene Meinung. Man kriege den anderen sowieso nicht überzeugt. Mit dieser Einstellung ist Vatanspor diese Saison in der Kreisklasse B Meister geworden. Am Wahlsonntag feiern sie den Titel gemeinsam – egal was in der Türkei politisch passiert.