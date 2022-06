Tuberkulose-Fall auf Frühchen-Station

per Mail teilen

Am Diakonissen-Krankenhaus in Speyer ist nach Angaben der Klinik eine Pflegekraft auf der Kinder-Intensivstation an einer offenen Tuberkulose erkrankt. Auf der Station werden viele frühgeborene Babys versorgt. Laut Krankenhaus gibt es aktuell keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die Pflegekraft bei der Arbeit angesteckt hat. Außerdem geht der Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin fest davon aus, dass das Ansteckrisiko für die frühgeborenen Babys sowie deren Eltern sehr gering war. Das gleiche gelte für die anderen Mitarbeiterinnen.