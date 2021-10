Nicht alle Busfahrer folgen Streikaufruf

per Mail teilen

Die Gewerkschaft Verdi ruft die Fahrer im privaten Busgewerbe auch heute zum Streik auf. Gestern waren dennoch etliche Busse der Edenkobener Palatina GmbH unterwegs. Die Streikbereitschaft der Fahrer lasse nach, erklärte der Geschäftsführer des Unternehmens auf Anfrage des SWR.

Im Sommer hätten sich fast alle Palatina-Fahrer an den Verdi-Warnstreiks beteiligt, erläuterte Geschäftsführer Marcus Weigl. Doch vergangenen Freitag und gestern waren es weniger. Busse waren unter anderem in Ludwigshafen, Speyer und Limburgerhof im Einsatz. Palatina respektiere das Streikrecht der Fahrer und setze sie nicht unter Druck, so Weigl. Er sei allerdings der Meinung, der Busstreik schade dem Image des Nahverkehrs enorm.

Palatina beschäftigt 140 Busfahrer an den Standorten Edenkoben, Ludwigshafen-Maudach und Waibstadt (Baden-Württemberg). Verdi fordert vom privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz unter anderem, dass die Fahrer künftig Standzeiten bezahlt bekommen.