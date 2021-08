Gegen einen mutmaßlichen Räuber aus Neustadt ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankenthal Haftbefehl erlassen worden. Der Mann soll am Montag gegen zwei Uhr in der Nacht eine Spielhalle in der Innenstadt von Neustadt überfallen haben. Mit einer Schusswaffe habe er einen Mitarbeiter bedroht und sei anschließend mit einem hohen dreistelligen Bargeldbetrag geflüchtet. Der 59-jährige Spielhallen-Mitarbeiter habe den Täter trotz Maskierung als einen Kunden erkannt und die Polizei alarmiert. Die Beamten konnten den 49-jährigen mutmaßlichen Täter in seiner Neustadter Wohnung festnehmen und laut Polizei dabei ein Teil des geraubten Geldes sicherstellen.