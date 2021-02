Viele Städte und Kommunen in der Vorder- und Südpfalz haben trotz des Dauerfrostes auch in den nächsten Tagen, keine zusätzlichen Angebote für Obdachlose geplant. Die bestehenden Unterkünfte würden ausreichen.

So können beispielsweise in Landau obdachlose Menschen die Notunterkünfte der Stadt nutzen. Weitere Kälteschlafplätze seien nicht geplant. Zusätzlich würden Ordnungskräfte in diesen Tagen besonders auf obdachlose Menschen achten. Die Stadt Ludwigshafen weist auf die Kältewohnung hin. Hier können in vier separaten Räumen Obdachlose übernachten, ohne sich registrieren zu müssen. Weitere Kältewohnungen seien wegen der geringen Nachfrage nicht nötig. Außerdem gebe es Obdachlosenunterkünfte in der Stadt. Auch die Stadt Frankenthal verweist auf ihr aktuelles Angebot. Notzimmer und Wohnungen stünden bereit.