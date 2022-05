Kliniken halten an Corona-Maßnahmen fest

Die Krankenhäuser in der Pfalz halten trotz weitreichender Lockerungen der Corona-Maßnahmen weiter am strengen Besucherkonzept fest. Es gibt jedoch vereinzelt Unterschiede. Zwar ist die Maskenpflicht im Alltag beinahe überall gefallen, im Klinikum Landau müssen Besucher aber weiter eine FFP2-Maske tragen. Gleiches gilt für die Diakonissen-Krankenhäuser in Bad Dürkheim und Speyer. In allen drei Kliniken müssen Besucher zudem einen negativen Test vorzeigen. Auch gilt dort die sogenannte 1-1-1-Regel. Das heißt - ein Besucher pro Tag für maximal eine Stunde während der Besuchszeiten. Etwas anders läuft es im Klinikum Ludwigshafen. Dort gilt laut Klinikum zwar auch die 1-1-1-Regel, jedoch ohne feste Besuchszeiten. Auch muss sich hier nur testen, wer keinen Impf- oder Genesen-Nachweis vorlegen kann.