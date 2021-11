Das Leitungswasser in der Verbandsgemeinde Lingenfeld im Kreis Germersheim ist weiterhin keimbelastet. Eine Expertengruppe will am Mittwoch über das weitere Vorgehen beraten. Nach Auskunft der Kreisverwaltung Germersheim muss in allen sechs Orten der Verbandsgemeinde Lingenfeld sowie in Zeiskam und Kandel das Trinkwasser weiterhin abgekocht werden. Das Leitungswasser ist mit coliformen Keimen belastet. Mit ersten Ergebnissen der Expertenberatung wird noch am Mittwoch gerechnet.