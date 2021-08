Eine 88-jährige Frau aus Grünstadt wurde Opfer von zwei Trickdiebinnen. Wie die Polizei mitteilte, sprachen die zwei jungen Frauen die Seniorin am Freitag an ihrer Wohnungstür in der Innenstadt an und gaben sich als Altenheim-Mitarbeiterinnen aus. Sie baten die Seniorin, bei ihr auf die Toilette zu dürfen. Als diese abgelenkt war, erbeuteten die Täterinnen aus der Wohnung die Handtasche der Seniorin mit Bargeld, Bankkarte und Ausweisen. Zudem stahlen sie Schmuck im Wert von über 1.000 Euro. Die Täterinnen seien etwa 20 Jahre alt und hätten dunkle, lange Haare. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.