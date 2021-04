Eine Trickdiebin hat in einem Seniorenwohnheim in Ludwigshafen Bargeld erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, war die unbekannte Frau am Mittwoch in das Gebäude gelangt und hatte dort eine 82-jährige dringend um Insulin gebeten. Weil die Seniorin kein Insulin hatte, wollte sie der Frau 20 Euro aus einem Briefumschlag geben. Die Trickdiebin nahm sich daraus jedoch 300 Euro und flüchtete mit dem Bargeld. Die Täterin sei etwa 50 Jahre alt gewesen und habe blonde Haare gehabt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.