Zweimal haben Trickdiebe am Dienstag in Speyer Beute gemacht. Das teilte die Polizei mit. Einmal verschaffte sich ein Mann Zutritt zur Wohnung einer 77-Jährigen. Er gab vor wegen eines Wasserrohrbruchs die Leitungen überprüfen zu müssen. Dabei ließ er wohl einen Komplizen herein, der dann Schmuck stahl. Im anderen Fall lenkte ein Unbekannter einen Ladeninhaber ab, damit ein Mittäter in die Kasse greifen konnte.