Trickbetrüger erbeuten 60.000 Euro von Senior

In Lambsheim erbeutete ein Trickbetrüger gestern knapp 60.000 Euro von einem Senior. Das teilt die Polizei Frankenthal mit.

Der Betrüger habe sich zunächst am Telefon als Richter des Oberlandesgerichts Österreich ausgegeben und von einem Verkehrsunfall berichtet, für den die Tochter des 81-Jährigen verantwortlich sein soll. Bei diesem Unfall sei eine Person ums Leben gekommen. Um zu verhindern, dass die Tochter in Untersuchungshaft kommt, solle der Mann eine Kaution von 30.100 Euro zahlen, zudem anfallende Gerichtskosten. Der Täter habe dann mit dem Senior die Übergabe des Geldes auf offener Straße in Lambsheim vereinbart. Nach Polizeiangaben wurden 38.000 Euro Bargeld sowie Goldmünzen übergeben. Gesamtwert: 59.700 Euro. Der Abholer soll etwa 1.65 m groß gewesen sein und eine dunkelgraue Schirmmütze und eine Steppjacke getragen haben.