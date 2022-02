Trickbetrüger bei Senioren erfolgreich

per Mail teilen

Erneut sind Senioren von Betrügern hereingelegt worden. In einem Fall erhielt eine Seniorin aus Speyer einen Schockanruf, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und die 89-Jährige müsse mehrere tausend Euro Kaution für sie zahlen. Die Frau hob den fünfstelligen Betrag von ihrem Konto ab und übergab das Geld einem Mittäter.

In Ludwigshafen übertölpelten zwei Betrüger einen Senior in seiner Wohnung. Sie gaben sich als Polizisten aus, die das Bargeld des 82-Jährigen auf Echtheit überprüfen müssten. Der Senior übergab den Männern mehrere tausend Euro.