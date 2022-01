Edenkoben: Arzt rettet Rentner vor Trickbetrügern

per Mail teilen

Gerade noch einmal Glück gehabt hat ein Rentner aus Edenkoben (Landkreis Südliche Weinstraße). Er war kurz davor einem Trickbetrüger 60.000 Euro zu vermachen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erhielt der 90-Jährige einen Anruf von seiner vermeintlichen Tochter. Sie habe mit ihrem Auto einen Fußgänger angefahren und tödlich verletzt, hieß es. Danach habe ein vermeintlicher Beamter der Kriminalpolizei Mannheim das Gespräch übernommen. Dieser habe dem Rentner gesagt, dass die Tochter in Haft sitze und gegen eine Kaution von 60.000 Euro auf freien Fuß komme. Weil der 90-Jährige nur schlecht laufe, hätten die Trickbetrüger zusätzlich ein Taxi für ihn bestellt.

Edenkoben: Geldübergabe in letzter Minute verhindert



Während der 90-Jährige zur Bank gegangen sei, habe seine Ehefrau einen Hausbesuch von ihrem Arzt bekommen. Als sie ihrem Arzt von dem Vorfall erzählte, alarmierte der Mediziner sofort die Polizei. Eine Streife traf den Mann bei der Bank an und verhinderte die Geldübergabe. Die Polizei warnt vor den Methoden der Trickbetrüger. "Die Kriminellen nutzen bewusst die Einsamkeit, die Hilflosigkeit und die Gutgläubigkeit älterer Menschen aus," so die Polizei.

Tipps der Polizei gegen Betrug am Telefon - Fragen Sie kritisch nach! Wer ist wirklich am Telefon? Fragen Sie nach Namen, Anschrift oder persönlichen Details, welche nur sie und ihre Verwandte wissen können. - Lassen Sie sich während eines solchen Anrufs nicht weiterleiten. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Seitens der Polizei werden keine "Geldübergaben" vermittelt. Die Polizei wird Sie am Telefon nie zu einer Bank lotsen und Sie auffordern Bargeldbeträge als Kaution abzuheben. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Weitere Verhaltenshinweise finden Sie unter: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug

Viele Trickbetrüger in der Pfalz unterwegs

Auch die Polizei Frankenthal warnt aktuell vor Trickbetrügern. Mehrere Bürger im Stadtgebiet und den umliegenden Gemeinden hätten am Montag sogenannte "Schockanrufe" bekommen. Betrüger geben sich dabei als Familienangehörige aus und täuschen eine finanzielle Notlage vor. Sämtliche Angerufene haben den Betrug jedoch rechtzeitig erkannt, so dass es zu keinem finanziellen Schaden kam, so die Polizei. Die Beamten raten bei solchen Anrufen, im Zweifel bei der Polizei Hilfe zu suchen.