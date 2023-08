Tornado oder Trichterwolke bei Neustadt an der Weinstraße?

Schreck am Sonntagmittag: Viele Menschen in der Umgebung von Neustadt an der Weinstraße und Haßloch glaubten, einen Tornado zu sehen. Es war aber eine sogenannte Trichterwolke.

Im Kurznachrichtendienst X (früher Twitter) und auf der Internetseite Tornadoliste gibt es zahlreiche Bilder einer schlauchförmigen Wolke am Himmel über der Pfalz. Was auf den ersten Blick wie der "Rüssel" eines Tornados aussah, entpuppte sich bei genauem Hinsehen aber als eine sogenannte Trichterwolke. Trichterwolke über Neustadt a.d. Weinstraße Vorstufe zum Tornado und durchaus lebensgefährlich Eigentlich ist eine Trichterwolke die Vorstufe zu einem Tornado (auch Windhose genannt), erläutert SWR Meteorologe Hartmut Mühlbauer vom Wetterdienst Meteos. Ein solcher hat sich aber in der Pfalz offenbar nicht gebildet. Im Unterschied zum Tornado hat der Schlauch oder Rüssel der Trichterwolke keinen Kontakt zum Boden, weshalb eine Trichterwolke auch keine Schäden am Boden anrichtet. Anders sieht es bei Flugzeugen aus. Er wolle nicht mit einem Flugzeug durch eine Trichterwolke fliegen, da in dieser starke Rotationskräfte herrschten, sagt Mühlbauer. "Ein Kleinflugzeug hätte es wahrscheinlich zerstört." Wer eine Trichterwolke beobachtet oder sich in deren Nähe aufhält, sollte deshalb sehr vorsichtig sein. Diese kann jederzeit zu einem Tornado werden und damit besteht Lebensgefahr für Menschen in der Nähe! Kommen solche Wetterphänomene häufiger vor? Die Antwort von SWR Meteorologe Mühlbauer lautet: Ja! Der Klimawandel führe auch in Rheinland-Pfalz dazu, dass sich immer häufiger schwere Gewitterzellen mit Trichterwolken und Tornados bilden können. Dies können durchaus ein- bis zweimal im Jahr passieren, schätzt Mühlbauer.