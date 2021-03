per Mail teilen

Tristan aus Speyer ist 11 Jahre alt und sitzt schon regelmäßig in seinem eigenen, kleinen Hörfunkstudio am Mikrophon. Vom ersten Stock aus sendet er ins Wohnzimmer – Familie Dombrowski bekommt so ein exklusives und privates Familienradioprogramm! Wir durften auch mal zuhören - und unterhalten uns jetzt unter Kollegen.