Weisenheim am Berg will am Sonntag bei einem Trauermarsch des getöteten Kochs Arturo aus dem "Café Solo" gedenken. Laut Kreisverwaltung Bad Dürkheim sind bis zu 100 Personen angemeldet.

Der sogenannte "Trauermarsch für Arturo“ soll zum Café Solo in Weisenheim am Berg führen, erklärte die Kreisverwaltung. Zuerst berichtete die Tageszeitung "Die Rheinpfalz" über die geplante Veranstaltung am Sonntag, den 10. September. In dem im pfälzischen Weindorf sehr beliebten Café hatte der Getötete gearbeitet.

Das "Café Solo" in Weisenheim am Berg im Kreis Bad Dürkheim. Das Verbrechen soll laut Ermittler dort in einer Dachwohnung geschehen sein. SWR

Opfer Arturo aus Weisenheim am Berg wollte eigentlich studieren

Der Peruaner habe seit 2008 bei mehreren Familien gelebt. Als ein Studium scheiterte, habe er illegal im Café Solo gekocht. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hatte Anklage gegen den Betreiber des Cafés erhoben. Der 64-Jährige soll seinen Koch erwürgt, die Leiche per Auto in den Kreis Kaiserslautern gefahren und dort am Straßenrand abgelegt haben.

Zwei Frauen organisieren Trauermarsch

Danach hatte der Mann sich laut Ermittlungsbehörde in die Türkei abgesetzt, die bisher dessen Auslieferung verweigert. Der Trauermarsch wird von zwei Frauen organisiert. Im Internet schreiben sie: "Wir fordern Gerechtigkeit für das brutale Verbrechen an Arturo.“