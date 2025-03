Trauergottesdienst im Speyerer Dom für Bernhard Vogel

per Mail teilen

Mit einem Trauergottesdienst im Speyerer Dom würdigt am Freitagabend das Bistum Speyer die Verdienste Bernhard Vogels um die Kirche. Der ehemalige Ministerpräsident war am 2. März gestorben.

Bernhard Vogel hat 50 Jahre lang in Rheinland-Pfalz gelebt und ist in Speyer gestorben. Er war gläubiger Katholik und dem Bistum Speyer sehr verbunden. Von 1976 bis 1988 war der CDU-Politiker Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Vier Jahre nach seinem Ausscheiden wurde er Ministerpräsident von Thüringen bis zu seinem Ruhestand.

Der Trauergottesdienst wird vom Bistum übertragen

Bernhard Vogel, Speyer und der Dom

Der Dom zu Speyer hatte für Bernhard Vogel eine besondere Bedeutung. Er war im Kuratorium der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer. Er war seit der Gründung 1999 Mitglied. Außerdem war er Vorstandsmitglied der katholischen St. Dominikus Stiftung mit Sitz in Speyer, die mehrere Hilfseinrichtungen in der Pfalz betreut.

Trauergottesdienst mit Gästen

Zu dem öffentlichen Trauergottesdienst am Freitagabend sind rund 70 Gäste geladen. Es sind Freunde und Familie, Parteikollegen oder andere Begleiter aus seinem politischen Leben. Für sie sind in den vorderen Reihen im Dom Plätze reserviert, so eine Sprecherin des Bistums Speyer. Ansonsten biete der Dom beim Gottesdienst noch Platz für rund 500 Teilnehmer.

Direkte Angehörige hatte Bernhard Vogel nicht mehr. Er war nicht verheiratet und kinderlos und sein Bruder, der SPD-Politiker Hans-Jochen Vogel, ist 2020 gestorben.

"Man hörte auf ihn, weil seine Beiträge den enggesteckten Horizont persönlicher, nationaler oder ideologischer Grenzen stets weit überschritten."

Ministerpräsident a.D. Kurt Beck hält Trauerrede

Der Gottesdienst, oder das Pontifikalrequiem, beginnt am Freitagabend um 18 Uhr. Die Predigt wird Bischof Karl-Heinz Wiesemann halten. Außerdem hält unter anderem der ehemalige Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) als Vorsitzender der Kaiserdom-Stiftung einen Nachruf und auch die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Irme Stetter-Karp, wird eine Rede über den Verstorbenen und sein Wirken halten.

Nachruf von Bischof Wiesemann

Bischof Karl-Heinz Wiesemann würdigte die Verdienste Vogels bereits in einem Nachruf kurz nach seinem Tod: "Man hörte auf ihn, weil seine Beiträge den enggesteckten Horizont persönlicher, nationaler oder ideologischer Grenzen stets weit überschritten."

Im Begleitheft für den Trauergottesdienst ist ein Zitat von Bernhard Vogel abgedruckt aus seiner viel beachteten Rede zur Katastrophe von Ramstein 1988: "Nur wenn es einen Gott gibt, können wir das Schreckliche aushalten. Wenn wir nur auf uns selbst hoffen, endet unsere Hoffnung an unseren Grenzen."