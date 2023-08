per Mail teilen

Ein 32-jähriger Fahrer eines Transporters ist am Samstagmorgen auf der Abfahrt von der A65 bei Kandel gegen die Leitplanke gefahren und schwer verletzt worden. Die Polizei vermutet, dass er in der Kurve zu schnell fuhr. Sein Fahrzeug wurde über die Leitplanke in die Böschung geschleudert und blieb auf dem Dach liegen.