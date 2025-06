Ein Transporter prallt in Speyer seitlich auf das Auto einer hochschwangeren Frau. Deren Auto kippt um. Der Transporterfahrer flieht.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, ereignete sich der schwere Unfall in Speyer gestern um 17:15 Uhr in der Nähe des Diakonissenkrankenhauses. Eine Autofahrerin war in eine Kreuzung eingefahren, als der Transporter von rechts ankam und nahezu ungebremst in das Auto der Frau fuhr. Der Pkw der Frau kippte um und wurde durch die Wucht des Aufpralls noch gegen ein weiteres Auto geschleudert. Trotzdem fuhr der Fahrer des Transporters davon, ohne sich um die Frau zu kümmern.

Schwangere wird durch Heckklappe befreit

Die hochschwangere Frau musste durch die Heckklappe aus ihrem Auto befreit werden. Sie erlitt leichte Verletzungen und kam zur Untersuchung in das nahe gelegene Diakonissen-Stiftungskrankenhaus. Die Untersuchungen dort ergaben, dass dem ungeborenen Kind nichts passiert ist.

Wieviel Schuld am Unfall trägt der Transporterfahrer?

Die Frau hatte sich einen Teil des Kennzeichens des Transporters merken können und eine detaillierte Beschreibung des Fahrzeugs geben können. Dadurch wurde der Fahrer von der Polizei ermittelt. Auf ihn kommt jetzt ein Strafverfahren wegen Fahrerflucht zu. Ein Gutachter soll den Unfallhergang analysieren und auch klären, wie weit den Transporterfahrer - auch wenn er von rechts kam - eine Mitschuld trifft.