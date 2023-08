Der Fahrer eines Kleintransporters ist am Samstag auf der A65 bei Kandel in eine Böschung geschleudert und schwer verletzt worden. Grund war laut Polizei ein abrupter Spurwechsel.

Wie die Polizei mitteilt, befand sich der 32-jährige Fahrer des Kleintransporters am Samstagmorgen auf der Überholspur der A 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Ihm fiel zu spät auf, dass er an der Ausfahrt Kandel-Süd eigentlich abfahren wollte. Er lenkte abrupt seinen Transporter nach rechts in Richtung Ausfahrt, war aber noch zu schnell. Er schaffte es nicht auf der Fahrbahn zu bleiben. Stattdessen fuhr er an der Stelle, wo sich die Fahrbahn zur Ausfahrt teilt, mittig auf die ansteigende Leitplanke.

Tansporter in Trümmern an der A65 bei Kandel Polizei

Leitplanke an der Ausfahrt wird beim Unfall zur Rampe

Laut Polizei rutschte der Transporter wie auf einer Rampe über die Leitplanke und wurde zur Seite geworfen. Dann stürzte das Fahrzeug links die Böschung hinunter, wo es auf dem Dach liegen blieb. Wie ein Polizeisprecher dem SWR sagte, hielten Autofahrer an. Sie befreiten den Fahrer der kopfüber im Sicherheitsgurt hing. Der 32-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Er kam in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand laut Polizei Totalschaden. Andere Verkehrsteilnehmer wurden offenbar nicht gefährdet.

Die Ausfahrt wurde während der Bergung des Fahrzeugs und der Reinigungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt.