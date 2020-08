Ein Paketzusteller hat am Mittwochabend in Bad Dürkheim sein Fahrzeug an einer abschüssigen Straße geparkt und vermutlich vergessen, die Handbremse zu ziehen. Der Transporter rollte los und richtete einigen Schaden an.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fand der Paketzusteller sein Fahrzeug hundert Meter unter der Stelle, an der er es abgestellt hatte. Dort war es durch einen Zaun gestoppt worden. Bei seiner selbständigen Fahrt hatte das Auto des Zustellers laut Polizei mehrere Zäune, eine Mauer sowie drei parkende Autos beschädigt und eine Straßenlaterne umgefahren. Der Schaden liegt bei mehr als 20.000 Euro. So fand der Paketzusteller sein Fahrzeug wieder Pressestelle Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße