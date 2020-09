Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat angekündigt, Stromanlagen an Binnenhäfen zu fördern. Dadurch soll die Luft sauberer werden. Derzeit erzeugen Schiffe, die im Hafen liegen, ihren Strom und ihre Wärme meist durch Dieselmotoren. Würden die Schiffe stattdessen ans Stromnetz angeschlossen, müssten sie weniger Schadstoffe ausstoßen - so der Plan des Verkehrsministeriums. Der Logistik-Konzern Contargo begrüßte dies, meldete aber zugleich Bedenken an: Ein Sprecher sagte dem SWR, dass das Unternehmen bei anstehenden Umbauten am Hafen in Ludwigshafen schon jetzt Landstromanschlüsse einplane. Aber: Momentan sei Landstrom wesentlich teurer als Diesel. Um das Maximale für die Umwelt herauszuholen, müsse daher auch der Strompreis angepasst werden.