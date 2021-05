Tourismusvertreter in der Süd- und Vorderpfalz fordern, dass Gastronomie und Hotellerie noch im Mai wieder öffnen dürfen. Rheinland-Pfalz solle sich ein Beispiel an Bayern nehmen, wo ab Pfingsten wieder Tourismus möglich sein soll.

Voraussetzung soll in Bayern sein, dass die Inzidenzzahlen konstant unter 100 bleiben. Ein Sprecher der Pfalztouristik in Neustadt sagte, das müsse auch für die Pfalz gelten. Auch hier seien die Hotel - und Gastronomiebetriebe bestens gerüstet und stünden verzweifelt in den Startlöchern. Er sei zuversichtlich, dass die Buchungen extrem in die Höhe schnellten, sobald die Landesregierung entscheidet, den Tourismus wieder in Gang zu setzen. Bayerns Pläne, in einem ersten Schritt ab Montag die Außengastronomie zu öffnen, hält man beim Tourismusverein Südliche Weinstraße für einen Lichtblick. Man hoffe, dass auch Rheinland-Pfalz in Kürze so weit sei. Die Landesregierung will sich am Freitag mit dem Thema Tourismus und Übernachtungen befassen.