Trotz der Lockerungen für den Tourismus sind in der Pfalz noch viele Hotels geschlossen. Auch die Buchungen laufen schleppend. Woran liegt das?

Leere Betten in den Hotels (Archivbild) dpa Bildfunk Picture Alliance

Viele Wohnmobile unterwegs, viele Hotels zu

Nach Angaben der Tourismusbüros in der Vorder-und Südpfalz seien an Pfingsten zwar viele Wohnmobile in der Region unterwegs gewesen. Die geöffneten Hotels hingegen seien nur zu 20 Prozent ausgelastet gewesen. Wenn Touristen in die Voder-und Südpfalz reisten, dann übernachteten sie zurzeit meist in Ferienwohnungen. Auch bei den Buchungen hielten sich die Urlauber zurück. Von einem Touristenansturm könne nicht die Rede sein, sagt Gerrit Altes von der Tourist Information in Bad Dürkheim. Woran liegt das?

Urlauber bei Buchungen eher zurückhaltend

Vielen Urlaubern fehle für einen gelungenen Urlaub auch die Möglichkeit für Unternehmungen, denn die Museen und Schwimmbäder sowie Sehenswürdigkeiten seien wegen der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz bislang geschlossen, sagt Tourismus-Experte Altes. Auch das Wetter spiele eine Rolle. Viele Urlauber buchten auch vor Corona ihren Pfalz-Trip eher kurzfristig. Am Pfingst-Wochenende beispielsweise habe das wechselhafte Wetter dafür gesorgt, dass kurzfristige Buchungen ausfielen. Es gebe allerdings bereits Anfragen und Buchungen für Reisen in die Pfalz im Sommer und auch Herbst, die Nachfrage ziehe an. Nach Angaben der Tourismusvereine in der Pfalz warten die Hoteliers die nächsten Lockerungen Anfang Juni ab.

"Kontaktloser Urlaub" auch in der Pfalz möglich

In Rheinland-Pfalz können Gäste derzeit kontaktlos Urlaub machen - das heißt, die Touristen dürfen in den Hotels und Ferienwohnungen übernachten. In Hotels wird das Frühstück dann auf dem Zimmer serviert, außerdem müssen die Gäste ein eigenes Bad haben. Beim Check-In müssen die Urlauber außerdem einen negativen Corona-Test vorlegen. Die Urlauber müssen sich zudem alle 48 Stunden auf Corona testen lassen. Wer das nicht will: Auch Übernachtungen in Wohnmobilen und Wohnwagen mit eigenen sanitären Anlagen sind wieder erlaubt.

Mehr Lockerungen ab 2. Juni?

Noch mehr Lockerungen will die Landesregierung Rheinland-Pfalz am 2. Juni beschließen. Darauf setzen jetzt viele Hoteliers in Deidesheim, Bad Dürkheim und an der Südlichen Weinstraße. Laut Landesregierung sollen dann auch Freibäder, Theater, Opernhäuser Kinos und Museen überall dort geöffnet werden, wo die Corona-Inzidenz unter 100 liegt. Außerdem können Hotels dann auch wieder ihre Gastronomie öffnen und Gäste bewirten.