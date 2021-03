Wegen der Pfälzer Mandelblüte wappnen sich Weindörfer jetzt gegen den Touristenansturm: Nach Gimmeldingen und Deidesheim hat auch der Landkreis Bad Dürkheim Kontrollen angekündigt.

In der Pfalz ist fürs Wochenende Sonne angesagt. Der Kreis Bad Dürkheim fürchtet, dass deshalb viele Tagestouristen in die Pfalz strömen, um die Mandelblüte an der Weinstraße zu genießen. Der Landrat des Kreises Bad Dürkheim appeliert deshalb an die Ausflügler: "Bitte meiden Sie die typischen Plätze, ersparen Sie sich Ärger und erfreuen Sie sich an weniger frequentierten Orten am Frühling und der Natur", so Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) laut einer Mitteilung. Menschenansammlungen müssten wegen der Corona-Pandemie unbedingt vermieden werden.

Stärkere Kontrollen: Falschparkern drohen Bußgelder

Außerdem kündigte der Landrat vertärkte Kontrollen von Parkplätzen und Feldwegen an den Wochenenden bis Ostern an: "Widerrechtliches Parken in den Orten, in Feldern und Weinbergen wird konsequent geahndet", erklärt Ihlenfeld. "Sollten sich Ansammlungen bilden, die gegen die Corona-Regeln verstoßen, werden diese von den Ordnungsämtern und der Polizei aufgelöst und es drohen Bußgelder."

Ab Freitag gilt im Neustadter Ortsteil Gimmeldingen für Tagestouristen an Wochenenden und Feiertagen ein Begehungsverbot in vielen Teilen des Ortes.