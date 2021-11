In Neustadt eröffnet Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt am Mittwoch den „21. Tourismustag Rheinland-Pfalz“. Die Corona-Pandemie und die Flutkatastrophe hätten den Tourismus im Land fundamental getroffen, schreibt das Wirtschaftsministerium in einer Einladung. Experten wollen deshalb in Neustadt über neue Tourismus-Strategien diskutieren. Wichtig sei, dabei die Zukunftsthemen Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu berücksichtigen.