Eine Frau aus Altlußheim (Rhein-Neckar-Kreis) soll versucht haben, einen Bekannten in Speyer mit einem Messer zu töten, weil er sich ihrer Tochter in sexueller Absicht genähert habe. Am Freitag hat der Prozess in Frankenthal begonnen.

Laut Anklage fuhr die 38-Jährige an einem Tag im Juli vergangenen Jahres zu ihrem Bekannten nach Speyer. Zuvor hatte die Tochter der Frau erzählt, der Mann habe sie sexuell belästigt. In Speyer soll die Angeklagte ein Messer mit einer 18 Zentimeter langen Klinge genommen und auf den Mann eingestochen haben, so die Staatsanwaltschaft - und zwar so lange, bis andere Anwesende dazwischen gegangen seien. Laut Anklage stach die Frau durch den linken Oberarm ihres Opfers und fügte ihm eine Schnittwunde am Brustkorb zu. Für den Prozess sind insgesamt vier Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil wird Ende September erwartet.