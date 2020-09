Eine 13 Jahre alte Schülerin ist in einem Schulbus bei Wörth am Rhein (Landkreis Germersheim) zusammengebrochen und danach im Krankenhaus gestorben. Am Montag habe es gegen 13:45 Uhr einen medizinischen Notfall gegeben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Schülerin war in dem Bus zusammengebrochen und wurde von Rettungskräften medizinisch versorgt. Wie die Polizei mitteilte, starb die Schülerin im Krankenhaus. Hinweise auf ein strafbares Verhalten gebe es nicht.