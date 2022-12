Nach Hausbrand in Herxheim: Mann starb durch Rauch

per Mail teilen

Ein 64-Jähriger ist bei dem Hausbrand vor einer Woche in Herxheim im Kreis Südliche Weinstraße an einer Rauchgasvergiftung gestorben. Das teilte die Kriminalpolizei Landau mit.

Die Einsatzkräfte hatten den leblosen Mann während der Löscharbeiten am vergangenen Freitag in dem Wohnhaus gefunden. Um zu klären, ob er möglicherweise schon vor Ausbruch des Feuers tot war, hatte die Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet.

Jetzt steht fest, dass der 64-Jährige durch das Einatmen giftiger Rauchgase gestorben ist. Ein weiterer Bewohner hatte sich bei dem Brand in Sicherheit bringen können.

Brandursuche in Herxheim: Defektes Elektrogerät

Die Ursache für das Feuer in dem Einfamilienhaus war laut Ermittler ein technischer Defekt an einem elektrischen Gerät. Den Schaden an dem Haus schätzte die Polizei auf 750.000 Euro.