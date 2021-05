Die Polizei in Ludwigshafen ermittelt in einem Todesfall, bei dem die Todesursache noch unklar ist. Am Dienstag in der vergangenen Woche sei in einem Haus im sozialen Brennpunkt in der Bayreuther Straße ein toter Mann aufgefunden worden. Die Obduktion habe ergeben, dass der 59-jährige durch ein geplatztes Aneurysma ums Leben kam. Ein Polizeisprecher sagte, es sei unklar, ob Fremdverschulden vorliege. Ein Schlag zum Beispiel könne das Platzen der Blutader verursachen. Ein natürlicher Tod des Mannes sei aber auch denkbar, die Ermittlungen würden fortgesetzt.