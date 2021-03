Ein 26-Jähriger ist am Mittwoch in einem Weiher in Göcklingen (Kreis Südliche Weinstraße) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann zusammen mit einer weiteren Person aus der Klinik für forensische Psychiatrie des Pfalzklinikums in Klingenmünster entwichen. Eine der Personen habe man nach kurzer Verfolgung am Biotopweiher in Göcklingen festnehmen können, so die Polizei weiter. Der 26-Jährige sei in den Weiher gesprungen und hätte nur noch tot geborgen werden können.