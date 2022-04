Gewalttat: Toter in Kleingartenanlage in Haßloch

Der Tote, den die Polizei am Dienstag in einem Schrebergarten in Haßloch (Kreis Bad Dürkheim) entdeckt hatte, ist Opfer einer Gewalttat. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen.

Bei dem Toten handelt es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankenthal um den 62-jährigen Nutzer des Gartengrundstücks. Die Verletzungen des Toten und die Spuren vor Ort lassen offenbar darauf schließen, dass er getötet wurde. Die Leiche soll in Kürze obduziert werden. Haßloch: 43-Jähriger festgenommen Ein 43-jähriger Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Laut Staatsanwaltschaft soll er jetzt dem Haftrichter vorgeführt werden. Hintergründe zur Tat sind noch unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft suchen jetzt nach Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag etwas Auffälliges in der Kleingartenanlage zwischen Neustadter Straße und Pfalzmühlenweg in Haßloch beobachtet haben. Die Polizei hatte am Dienstagvormittag in der Kleingartenlage einen Großeinsatz, nachdem sie den Toten entdeckt hatte.