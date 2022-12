In Herxheim bei Landau hat es am Freitagabend in einem Einfamilienhaus gebrannt. Ein 64-Jähriger wurde tot aufgefunden.

Der Mann war Bewohner des Einfamilienhauses und verstarb in Folge des Brands am Freitagabend, so die Polizei. Brandursache noch unklar Weshalb das Feuer in dem Einfamilienhaus in Herxheim (Lankreis Südliche Weinstraße) ausgebrochen war, ist derzeit noch unklar, teilten die Staatsanwaltschaft Landau/Pfalz und das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit. Die Ursache werde nun ermittelt werden. An dem Gebäude sei durch den Brand ein erheblicher Sachschaden von circa 750.000 Euro entstanden.