15-Jähriger in Landau spielt mit Feuer: Auto geht in Flammen auf

Ein Jugendlicher hat am Donnerstag in einem Wohngebiet in Landau an einem Pkw indirekt einen Totalschaden verursacht. Auslöser war laut Polizei eine brennende Küchenrolle.

Der 15-Jährige hatte am Donnerstagnachmit gegen 17 Uhr auf dem Balkon eines Wohnhauses im Süden Landaus gezündelt, so die Polizei. Dabei setzte er eine Papierrolle in Brand und kickte die brennende Rolle anschließend mit dem Fuß vom Balkon. Viel war vom Innenleben des in der Nähe der Grundschule-Süd in Landau geparkten Autos nicht mehr übrig, nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte. Polizei Rheinland-Pfalz Brennende Rolle fällt auf Auto - fahrlässige Brandstiftung Die Küchenrolle fiel daraufhin auf einen Pkw, der unten am Straßenrand parkte. Laut Polizeibericht fing auch das Fahrzeug Feuer, das wohl im Bereich des Motors ausgebrochen ist. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar löschen. Allerdings sei an dem Auto ein Totalschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro entstanden. Der Jugendliche muss sich nun wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten, so die Landauer Polizei.