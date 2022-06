Innovationspreis "TOP 100" an fünf Unternehmen der Region

per Mail teilen

Fünf Unternehmen aus der Vorder- und Südpfalz sind beim Innovationswettbewerb "TOP 100" ausgezeichnet worden. Zu den Siegern zählen unter anderem die Papierfabrik Progroup in Landau, die 1,3 Milliarden Euro für neue Werke investieren und weitere 650 Mitarbeiter einstellen will. Geehrt wurden auch die Firma PM-International aus Speyer, die Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte entwickelt und produziert, sowie der Energieversorger Pfalzwerke in Ludwigshafen, der laut Jury seit 2018 einen umfassenden Digitalisierungsprozess auf den Weg gebracht hat. Mit dem "TOP 100"-Siegel werden jährlich die innovativsten Unternehmen des deutschen Mittelstands ausgezeichnet.