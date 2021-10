Staatsanwaltschaft setzt nach Tötungsdelikt Belohnung aus

per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat im Fall eines ungeklärten Tötungsdeliktes jetzt eine Belohnung ausgesetzt. Im Februar war in Ludwigshafen-Oppau eine 47-jährige Frau tot in Ihrer Wohnung aufgefunden worden. Bislang konnte der Fall nicht aufgeklärt werden. Wie die Ermittler mitteilen, ist am Tatort eine Leiter verschwunden. Die fehlende Leiter mit Farb- und Tapetenanhaftungen könnte mit der Tat im Zusammenhang stehen. Für Hinweise auf die Leiter hat die Staatsanwaltschaft jetzt eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt.