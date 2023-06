Mann in Ludwigshafen getötet - Tatverdächtiger festgenommen

In Ludwigshafen ist nach Angaben der Polizei ein Mann getötet worden. Die Polizei glaubt, dass sein Mitbewohner ihn erstochen haben könnte.

In diesem Haus im Stadtteil Nord soll der Mann gefunden worden sein SWR

Die Beamten sind nach eigenen Angaben am späten Abend in eine Wohngemeinschaft in der Prinzregentenstraße im Ludwigshafener Stadtteil Nord gerufen worden. Dort habe man den 34-Jährigen gefunden, bewusstlos und stark blutend, mit mehreren Stichverletzungen. Versuche, den Mann wieder zu beleben, schlugen fehl, er starb offenbar noch in der Wohnung.

Streit unter Mitbewohnern

Die Polizei geht auch aufgrund von Zeugenaussagen von einem Tötungsdelikt aus: Demnach ist der 34-Jährige vorher mit seinem Mitbewohner aneinander geraten. Der 46-jährige wurde inzwischen als "dringend tatverdächtig" festgenommen. Der Tote wurde am Mittwoch in die Gerichtsmedizin überführt und soll nun obduziert werden.

Gegen den Tatverdächtigen ist am Mittwoch noch kein Haftbefehl ergangen. Dabei spiele auch das Ergebnis der Obduktion eine Rolle, teilte die Staatsanwaltschaft Frankenthal mit. Zu einem möglichen Motiv und zum Tatverlauf machten die Ermittler bisher keine Angaben.